Apple заборонив 181 мобільний додаток, що заохочував до вейпінгу

Компанія Apple заборонила 181 мобільний додаток App Store, що заохочував до вейпінгу - видаленню підлягають додатки, які контролюють температуру та підсвітку вейпів, соцмережі та ігри, пов'язані з вейпінгом.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я у Facebook.

Раніше Центр з контролю та профілактики захворювань США повідомив про смерть щонайменше 42 осіб через хвороби легенів, викликані електронним сигаретами.

"Загалом зафіксовано 2 172 випадки захворювань від вейпінгу в США. Минулого тижня повідомлено про смерть 18-річного бельгійця від хвороби легень, спричиненої вейпінгом", - йдеться у повідомленні.