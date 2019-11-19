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Apple заборонив 181 мобільний додаток, що заохочував до вейпінгу

Вівторок, 19 листопада 2019, 20:36

Компанія Apple заборонила 181 мобільний додаток App Store, що заохочував до вейпінгу - видаленню підлягають додатки, які контролюють температуру та підсвітку вейпів, соцмережі та ігри, пов'язані з вейпінгом.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я у Facebook.

Раніше Центр з контролю та профілактики захворювань США повідомив про смерть щонайменше 42 осіб через хвороби легенів, викликані електронним сигаретами.

"Загалом зафіксовано 2 172 випадки захворювань від вейпінгу в США. Минулого тижня повідомлено про смерть 18-річного бельгійця від хвороби легень, спричиненої вейпінгом", - йдеться у повідомленні.

У червні Apple заборонила додатки, які рекламують електронні сигарети.

В Україні, за данними Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну за 2017 рік, майже кожний другий український підліток має досвід вживання електронних сигарет, а 18 % осіб віком від 13 до 15 років є постійними користувачами.

Читайте також: А що там з "вейпами": Як в Україні планують регулювати ринок електронних сигарет

Економічна правда

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