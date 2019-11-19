Українські промисловці випробували екзоскелети

В енергетичному холдингу ДТЕК протестували використання екзоскелетів в роботі шахтарів та енергетиків.



Про це повідомляє офіційна сторінка компанії у Facebook.

Екзоскелет це пристрій, який дублює опорно-руховий апарат підсилюючи її фізичні можливості.

"Екзоскелет з'явився на світовому ринку недавно, але його вже активно тестують міжнародні промислові компанії: BMW, Nissan, Siemens-Gamesa. Ми теж випробували екзоскелет на підприємствах у робочих умовах і отримали доволі позитивні попередні відгуки.

Тепер ми проаналізуємо результати тестування, аби зрозуміти, чи зможе розробка знизити рівень травматизму та підвищити виробничу ефективність", — сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.







Економічна правда