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Українські промисловці випробували екзоскелети

Вівторок, 19 листопада 2019, 17:55

В енергетичному холдингу ДТЕК протестували використання екзоскелетів в роботі шахтарів та енергетиків.

Про це повідомляє офіційна сторінка компанії у Facebook.

Екзоскелет це пристрій, який дублює опорно-руховий апарат підсилюючи її фізичні можливості.

"Екзоскелет з'явився на світовому ринку недавно, але його вже активно тестують міжнародні промислові компанії: BMW, Nissan, Siemens-Gamesa. Ми теж випробували екзоскелет на підприємствах у робочих умовах і отримали доволі позитивні попередні відгуки. 

Тепер ми проаналізуємо результати тестування, аби зрозуміти, чи зможе розробка знизити рівень травматизму та підвищити виробничу ефективність", — сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.



Економічна правда

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ДТЕК

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