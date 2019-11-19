Пенсійний фонд буде автоматично отримувати дані про смерть особи

Міністерство юстиції та Пенсійний фонд почали автоматичну взаємодію між реєстрами, тепер перевірку даних про смерть особи автоматизовано.



Проєкт отримав назву Трембіта, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-реліз проєкту TAPAS .

Технічно взаємодія відбувається між Державним реєстром актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) та Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (ІКІС ПФУ).

Взаємодія реєстрів дозволяє оперативно інформувати Пенсійний фонд з боку Міністерства юстиції про факт смерті громадянина. Це, у свою чергу, дозволяє своєчасно надавати соціальну допомогу на поховання померлої особи і припиняти виплату пенсії.

Над проєктом Trembita, працювали Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", Фонду Східна Європа та EGOV4UKAINE.

Зазначається, що донедавна процес пересилання даних відбувався вручну, що значно затримувало процес обміну і звірення даних (дані до Пенсійного Фонду передавали протягом десяти робочих днів) і підвищувало ризик суб’єктивних технічних помилок.

Відтепер для верифікації даних, завдяки "Трембіті", у працівників ПФУ є постійний онлайн-доступ до інформації про смерть фізичних осіб, яка, до того ж, автоматично оновлюється щодоби.

"Обмін даними має високий рівень захищеності завдяки підписанню електронною печаткою та шифруванню всіх даних, що передаються, а також протоколюванню подій, контролю доступу до вебсервісів і вжиттю заходів, спрямованих на протидію атакам, типу "відмова у обслуговуванні", що гарантується національною системою "Трембіта"", - йдеться у прес-релізі.

Нова взаємодія дозволяє громадянам оперативно отримувати виплати на поховання, а державі – контролювати процес і унеможливити будь-які махінації з пенсіями померлих людей.

У найближчих планах вдосконалення взаємодії передбачено створення картки застрахованої особи (таку картку оформлятимуть при народженні дитини), а також – одержання інформації про втрату годувальника.

Трембіта — система електронної взаємодії українських державних електронних інформаційних ресурсів, через яку будуються інформаційні взаємодії органів публічної влади. Система реалізується Державним агентством з питань електронного урядування України у співпраці з "Академією електронного управління", компаніями "Cybernetica Ltd" та "SoftXpansion Ltd" в межах проекту "EGOV4UKRAINE" Програми "U-LEAD з Європою"



