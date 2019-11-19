В Укрзалізниці відповіли на заяву Гончарука про "дику корупцію"

В Укрзалізниці заявили, що компанія за останні 2 роки "помітно поліпшила фінансовий результат та підвищила свою прозорість".

Про це йдеться у звіті наглядової ради Укрзалізниці про результати управління в товаристві, який УЗ опублікувала після заяв прем'єра про "дику корупцію".

"Уся фінансова, інвестиційна та аудиторська звітність зараз публікується онлайн. Компанія повернулася до прибутковості, яку демонструє протягом останніх 2 років, не отримуючи при цьому державних субсидій за збиткові пасажирські перевезення, і залишається великим платником податків.

Ми вдало розмістили єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів США, що дозволило значною мірою знизити витрати на фінансування", - йдеться у звіті.

Зазначається, що з метою викорінення корупції компанія на конкурсних засадах провела відбір трьох нових керівників: директора із закупівель, керівника з комплаєнс та керівника з питань управління ризиками.

"Вони в тісній координації працюватимуть над подальшим поліпшенням прозорості та централізацією системи закупівель, забезпеченням чіткої відповідності всіх процесів та дій правилам компанії, виявлення всіх ризиків з метою їх пом’якшення, включаючи корупційні ризики та інші слабкі місця компанії.

Ми започаткували внутрішню анонімну гарячу лінію, на яку працівники можуть повідомляти про випадки корупції. Незабаром буде впроваджено зовнішню анонімну гарячу лінію для громадськості", - зазначили в УЗ.

"Компанія тісно співпрацює й надалі посилює взаємодію з правоохоронними органами, зокрема з метою протидії організованій злочинності, яка пронизала Укрзалізницю за роки існування. АТ "Укрзалізниця" взаємодіє з детективами з Національного антикорупційного бюро і сприяє у проведенні ними розслідувань", - заявили у наглядовій раді.

"Попри те, що багато зроблено, ми визнаємо, що зробити треба ще більше, і в цьому контексті ми вітаємо будь-яку конструктивну критику та вказування нам на недоліки як цінний внесок для покращення показників компанії", - підкреслили у наглядовій раді.

Нагадаємо:

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення про зміну керівництва "Укрзалізниці", оскільки менеджмент зловживає своїм положенням.

"Ми будемо ухвалювати з цього приводу кадрові рішення найближчим часом, тому що продовжувати працювати так, як вони зараз працюють, неможливо.

Головна претензія до них – корупція в "Укрзалізниці", на жаль, триває. Вона там абсолютно дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно", - сказав Гончарук.

Він також додав, що "Укрзалізниця" "є дуже неефективною і збитковою". Зокрема, за словами Гончарука, "майже щодня горять локомотиви, в ручному управлінні вагони, окремі чиновники, диспетчери відправляють вагони не туди, де це потрібніше, а туди, де їм вигідніше, де їм заплатили".

Економічна правда