"Нафтогаз": Питання газу не буде обговорюватись на "нормандській" зустрічі

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що йому не відомо про наміри винести на обговорення "нормандської четвірки" питання газових контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом".

Джерело: виступ Вітренка в ефірі "Свободи слова" на ICTV

Пряма мова: "Щодо нормандського формату. Мені не відомо, чесно кажучи, щоб була якась конкретна робота в нормандському форматі щодо переговорів про газ. Я так чув висловлювання пана Пристайка, який говорив, що хоча російська сторона і намагалася нав'язати газові питання в нормандському форматі. Але від цього вдалося, скажімо так, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії не пройшов."

Що було раніше: Директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що в новому позові до "Газпрому" компанія вимагає переглянути тариф на транзит газу і виплатити $11,8 млрд компенсації.

Цей позов – відповідь на позовну заяву "Газпрому", яку було подано до Стокгольмського арбітражу в 2018 році.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Передісторія:

Термін дії контракту на транзит газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити наявний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.

Чергові тристоронні консультації в форматі Росія – ЄС – Україна пройдуть наприкінці листопада.