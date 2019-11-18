У додатку "Kyiv Smart City" з'являться сповіщення про дорожні роботи

Додаток "Kyiv Smart City" найближчим часом буде автоматично повідомляти про дорожні ремонтні роботи, а пізніше - про відключення електроенергії у будинку.

Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київради.

"Система нагадає, якщо термін дії купленого QR-квитка закінчується. У дні загальноміських заходів користувачам приходять повідомлення про перекриття доріг і зміну маршрутів громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розробники також запустили в додатку розділ "Афіша заходів". Для зручності створено три підрозділи: "Культурні заходи", "Відпочинок", "Освітні заходи".

"При ввімкненій геолокації користувачі можуть обирати події за такими параметрами, як час, популярність і місце проведення. А якщо активний киянин хоче помістити в додаток власний захід – він матиме таку можливість.

Необхідно лише створити івент на ресурсі kyivmaps, який інтегрований у додаток, і в розділі "Афіша" всі користувачі програми побачать новостворений захід. У 2020 році розвиток додатку продовжиться", - пояснили у Київраді.

"Для того, щоб помістити місто в смартфон, було створено платформу реєстрів, зокрема, реєстр мешканців, а також впроваджено десятки інформаційних систем. Наразі десятки фахівців створюють технічні рішення для впровадження нових сервісів платформи.

Найближчим часом планується надати користувачам можливість записати дитину до дитячого садка, сплатити штраф за паркування, написати онлайн-петицію, зареєструвати улюбленця в реєстрі домашніх тварин, написати звернення до Контактного центру 15-51, проголосувати за проекти Громадського бюджету та розробити сервіс "Активний киянин", - заявив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

Повідомляється, що додаток "Kyiv Smart City" завантажили уже понад 130 тисяч користувачів.

Економічна правда