У Кабміні вивчають можливе підняття лімітів для ФОПів

У Кабінеті міністрів вивчають питання підняття лімітів максимально можливого річного доходу, який може мати фізична особа-підприємець.

Про це заявив заступник голови Мінекономіки Дмитро Романович на зустрічі з представниками громадських організацій.

"Зараз ми вивчаємо питання підвищення лімітів для ФОПів, лібералізацію штрафних санкцій, пов’язаних із використанням РРО, запровадження мораторію на проведення перевірок.

Крім того, Міністерство фінансів готує роз’яснення щодо бухгалтерського та товарного обліку, а також низки інших питань. Все це буде обговорюватись на найближчих засіданнях Координаційної Ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва", - розповів Дмитро Романович.

"Сьогоднішня зустріч - це важливий крок до конструктивного діалогу між владою та підприємцями. Якщо ми об'єднаємося, будемо довіряти один одному, то спільно напрацюємо найбільш ефективну модель для ведення бізнесу в Україні.

А також запропонуємо зміни до законодавства, які будуть вигідними для всіх: і для держави, і для підприємців", - заявив міністр Тимофій Милованов.

За його словами, одне з пріоритетних завдань уряду - максимальне сприяння українцям у відкритті власної справи, а також допомога представникам мікробізнесу у розширенні своєї діяльності.

Нагадаємо:

74% українців підтримують нові закони про касові апарати, які зобов'язують навіть малі підприємства та ФОП видавати фіскальні чеки покупцям.

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

За новим законом, ФОПи 2, 3 та 4 груп зобов’язуються використовувати реєстратори розрахункових операцій (іншими словами касові апарати - ЕП), у тому числі у вигляді додатків на смартфон, чи комп’ютер.

Як зазначається в документі, Податкова служба безкоштовно надасть бізнесу програмний РРО, який називається "E-Receipt" (е-Чек - електронний чек). Скачати і протестувати додаток можно з веб-сторінки податкової. Також можна створити власну програму і внести її в реєстр податкової.

Разом з новим РРО вводиться електронний чек, який можна буде видавати замість паперового. Клієнт може отримати чек у свій месенджер, або відсканувати QR-код з пристрою продавця-підприємця.



Якщо підприємець видав покупцю повністю, або частково не фіскалізований чек хоча б на один товар, дорожчий за 850 грн, покупець може написати скаргу в Податкову і отримати "кешбек" в размере 150% від вартості товару.

Частину цього штрафу отримує сам покупець, а іншу частину - держава.

Якщо чек не був виданий взагалі - підприємець отримує штраф 850 грн за перше порушення, і не менше 1700 грн за наступне.

Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.

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Економічна правда