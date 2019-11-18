Укрексімбанк розмістив євробонди на 100 мільйонів доларів

Державний експортно-імпортний банк успішно завершив залучення субординованого боргу на міжнародних ринках капіталу з терміном 10 років на суму 100 мільйонів доларів зі ставкою 9,95%.

Про це повідомляє прес-служба банку.



Лід-менеджерами розміщення стали J.P.Morgan та Morgan Stanley.

Загальна книга заявок для нового випуску включала заявки від близько 50 різних інвесторів та досягла максимальної суми 300 млн. дол. США. Остаточний розподіл інвесторів був таким: Швейцарія – 30%, Об’єднане королівство – 29%, США – 26%, інші країни Європи – 9% та Азія – 6% за географічною ознакою; управлінці активами та фонди – 61%, хедж фонди – 21%, банки та приватні банки – 18% за типом інвесторів.

"Розміщення здійснено не з метою отримання додаткової ліквідності (в цьому наразі немає потреби), а саме з метою заміщення існуючого субординоваго кредиту, також залученого шляхом випуску єврооблігацій, погашення якого розпочинається у 2020 році.

Нова трансакція відповідає нашим стратегічним цілям. Трансакція дала змогу банку додатково зміцнити капітал другого рівня", - – зазначив член правління "Укрексімбанк" Олександр Щур.

Зазначається, що вказана трансакція є першим випуском субординованих єврооблігацій позичальниками з України із 2006 року.



За даними НБУ, на 1 липня 2019 року розмір загальних активів Укрексімбанку становив 221 млрд грн. За цим показником банк посідав третє місце серед 76 банків, що діяли в країні.



Економічна правда