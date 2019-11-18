Прокуратура викрила схему заволодіння нерухомістю ВТБ Банку на 96 мільйонів

Київська місцева прокуратура завершила досудове слідство у кримінальному провадженні за фактом заволодіння майном АТ "ВТБ Банк" на суму понад 96 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За матеріалами слідства, директор приватного товариства залучив до злочинної схеми приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу.

"Останній, діючи за вказівкою організатора злочину, виготовив підроблені договори купівлі-продажу майна у ПАТ "ВТБ Банк", а саме 2 нежитлових приміщень у Харкові та 23 квартир у таунхаусі, розташованому у Голосіївському районі Києва.

На підставі підроблених документів зловмисникам вдалося перереєструвати право власності на 11 об’єктів, завдавши збитки на суму понад 96 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на всі об'єкти нерухомості, які стали предметом злочину, наклали арешт та повернули право власності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі ПАТ "ВТБ Банк".

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкцією статей передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Економічна правда