Київ виділить 83 мільярда за 5 років на розвиток транспорту

Депутати Київської міської ради затвердили Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загальний бюджет програми, розрахованої на п’ять років, становить 83,4 млрд грн. Більшу частину – 76,1 млрд – фінансуватиме місто, решту суми плануємо отримати з держбюджету, а також від інвесторів і кредиторів", — зазначив виконувач обов’язків директора Департаменту транспортної інфраструктури Іван Шпильовий.

"Значну увагу традиційно буде приділено капітальному ремонту столичних автошляхів. Також будемо встановлювати квоти на паркомісця у центрі та підвищуватимемо комфорт громадського транспорту. Це мотивуватиме киян відмовлятися від власних автівок", – повідомив Шпильовий.

Зазначається, що програма спрямована на розвиток сталої міської мобільності, зокрема, на пріоритет для пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту під час планування та будівництва транспортної інфраструктури.

Окрім зазначеного, програма передбачає закупівлю понад 400 одиниць трамваїв, тролейбусів та електробусів до 2023 року.

Згідно з паспортом програми, у 2019 році на транспортну інфраструктуру витратять 4,4 млрд грн, у 2020 році — 14,08 млрд, у 2021 році — 20,98 млрд грн, у 2022 році — 21,93 млрд, у 2023 році — 22,04 млрд.

Економічна правда