У Києві почали розробку стратегії теплопостачання міста до 2030 року

У Києві створили робочу групу для розробки енергетичної стратегії до 2030 року з орієнтиром на підвищення енергоефективності та екологічних показників.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

За словами Пантелєєва, враховуючи специфіку столичного теплоенергетичного комплексу, можливості київських ТЕЦ виробляти значні обсяги електроенергії, мова йде про створення енергетичної стратегії.

За результатами конкурсу визначено розробника схеми теплопостачання, а також до спільної роботи запрошені компанії і фахівці з США та Німеччини.

Пантелєєв нагадав, що минулого року міська влада повернула в управління теплоенергетичний комплекс і почала процес його модернізації.

"У минулому році ми повернули майно, що майже 17 років перебувало в користуванні комерційної компанії "Київенерго". Це дві потужні теплоелектроцентралі — ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Сміттєспалювальний завод "Енергія", 2,7 тис. км тепломереж, 4 станції теплопостачання, 183 котельні, 2946 теплових пунктів, 19 насосних станцій тощо", - сказав він.

"Ми провели повноцінний опалювальний сезон, детально вивчили технічний та фінансовий стан комплексу. Це дало нам фактичні дані для роботи над новою енергетичною стратегією і схемою теплопостачання, що стануть дорожньою картою для модернізації систем генерації і транспортування тепла, їх оптимізації з урахуванням сучасних стандартів", - повідомив Пантелєєв.

"В процесі розробки Проект USAID з енергетичної безпеки в Україні буде надавати технічну підтримку, запрошені представники проекту GIZ "Реформа в сфері енергоефективності України", - повідомив Пантелєєв.

Він нагадав, що в кінці 2018 року Київ підписав Меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Агентством США з міжнародного розвитку з міжнародного співробітництва в сфері модернізації та розвитку теплоенергетичного комплексу столиці.

Економічна правда