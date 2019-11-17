Звук в кіно та на концертах стане кращим завдяки новим ДБН

Звук в кінотеатрах та концертних залах буде кращим завдяки новим вимогам до акустики у державних будівельних нормах.

Про це йдеться у повідомленні президента Конфедерації будівельників Льва Парцхаладзе.

Нова ДБН щодо закладів культури набрала чинності з 1 листопада цього року і стосується проектування нових і реконструкції існуючих будівель закладів культури. Це кінотеатри, театри, концертні зали, музеї тощо.

"Якість звуку – це не лише правильне обладнання, а й належне архітектурне планування зали за формою, матеріалами і так далі. У новому ДБН щодо закладів культури було переглянуто і оновлено ці вимоги, щоб майбутні концертні зали, театри та зали в кінотеатрах будувалися кращими – з кращим звуком без відлуння та інших дефектів", — заявив Парцхаладзе.

Він навів декілька прикладів змін у ДБН щодо закладів культури, які пов'язані з акустикою:

- прямокутна форма зали та плоска горизонтальна стеля допускається лише для планування невеликих лекційних зал до 200 осіб. А на більшу місткість глядачів краще робити трапецієподібну форму з кутом розкриття 10-12 градусів.

- у залах з великою стелею і шириною, щоб не провокувати різні звукові відбиття і запізнювання на перших рядах треба застосовувати звуковідбивальні конструкції на стелях і стінах, які б спрямовували відбитий звук на більш віддалені місця.

- "театральна луна" може виникнути у випадку, якщо задня стіна зали примикає до стелі під кутом 90 градусів. Щоб це унеможливити, потрібно задню частину стелі проектувати з нахилом у бік задньої стіни чи застосовувати спеціальні оздоблювальні матеріали з акустичними властивостями.

- для ефективного розсіювання відбитого звуку у залах мають застосовуватися спеціальні розсіювальні елементи. А для огороджувальних конструкцій залів не рекомендується використовувати гладкі паралельні плоскі поверхні.

У ДБН також зазначено, що одним із важливих етапів акустичного проектування повинно бути комп’ютерне моделювання і розрахунок локальних акустичних критеріїв. Це потрібно для оцінки розбірливості мови, ясності звучання, гучності тощо.

Економічна правда