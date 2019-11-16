Абрамович та Ющенко стали заступниками міністра інфраструктури

Дмитро Абрамович

15 листопада 2019 року урядом призначено Абрамовича Дмитра Васильовича першим заступником міністра інфраструктури та Ющенка Олега Олександровича — заступником міністра інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба МІУ.

Також Кабінет міністрів погодив призначення Олійника Олександра Олександровича виконуючим обов'язки директора ДП "Морський торговельний порт "Южний".

Як повідомляє ЦТС, Абрамович раніше значився радником голови Державної служби геології і надр, в 2017 році був начальником управління надрокористування та міжнародного співробітництва в згаданому відомстві.

Ющенко є директором приватної медичної клініки Into-Sana, філії якої працюють в Одесі та в Києві.

Олег Ющенко

За даними ЗМІ, клініки формально належать американським компаніям, але залишаються у власності своїх засновників — сім'ї Круків, пов'язаної з портовою галуззю і глава якої в 1993-1995 обіймав посаду заступника міністра транспорту.

"Це людина, яка довгий час працювала в в інвестиційному бізнесі і заводила в Україну один з найбільших інвестиційних світових фондів: американський Siguler Guff&Company. Вони тут купили мережу клінік, якими він керував, розвивав", — прокоментував раніше в інтерв'ю Лізі майбутнє кадрове рішення міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами Криклія, Ющенко буде займатися подібною роботою "з нашими держактивами, які замість прибутку демонструють збитки".

Щодо Абрамовича в тому ж інтерв'ю міністр інфраструктури заявив: "Це дуже грамотний, професійний бюрократ, в хорошому сенсі. Це буде надійна опора не тільки для того щоб генерувати ідеї, але і скоріше втілювати і координувати процес".

Тепер у Криклія четверо заступників.

У вересні Кабмін призначив заступниками міністра Наталію Форсюк і Олександру Клітіну. Форсюк до того була директором CoST в Україні. Клітіна — обіймала посаду керівника Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури.

Олійник до цього був директором ДП "Маріупольський морський торговельний порт".

Економічна правда