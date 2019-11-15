"Нафтогазу" не сподобалася запропонована Путіним знижка на газ

Ціна на газ з Росії для України повинна бути на 20-25% нижче, ніж ціна газу з Європи, оскільки "Газпром" при прямих поставках не платить за його транспортування до Європи.

Про це написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

"20-25% - це не знижка, це нормальна ціна, наслідком якої може бути зниження доходів України від транзиту", - заявив він.

Вітренко пояснив, що оскільки газ в Європу йде через Україну, то при прямих поставках в Україну "Газпром" менше подає газу для транзиту в Європу, відповідно менше платить за транзит газу Україною.

"Причому знижка в 20-25%, з огляду на майбутні обсяги імпорту газу, не зможе реалістично компенсувати відмову від 3 млрд доларів, які нам зараз повинен сплатити "Газпром" за рішенням Стокгольмського арбітражу", - підкреслив представник "Нафтогазу".

Він додав, що в України є можливість мати таку "нормальну" ціну якщо, наприклад, європейський антимонопольний орган зробить так, щоб "Газпром" не зловживав своїм домінуючим становищем на європейському ринку.

"Наприклад, якщо буде розблокована можливість для інших компаній отримувати газ на кордоні Росії", - пояснив Вітренко.

Представник НАК додав, що можливість мати таку ціну з'явиться і якщо Україна нарешті реалізує свій потенціал збільшення видобутку газу як з нових, так і існуючих родовищ і буде ефективніше споживати газ, перейшовши від його імпорту до експорту.

"Знижку справедливо вважати по відношенню до рівня "ціна на німецькому ринку мінус вартість транспортування від кордону Росії до Німеччини", - вважає Вітренко.

Він також зазначив, що контракт з "Газпромом" має сенс тільки тоді, коли "Газпром" виконує свої контрактні зобов'язання, тоді як предметом триваючих в Стокгольмському арбітражі суперечок є як раз невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань.

"Змушувати нас відмовитися від отримання компенсації за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань в обмін на новий контракт означає звільнити "Газпром" від будь-яких зобов'язань як за поточними, так і за новими контрактами. Які тоді гарантії того, що ми отримаємо те, про що домовилися?" - зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".

Він підкреслив, що найкращим доказом того, що НАК не зловживає своїм правом звертатися до арбітражу за отриманням компенсації і що його вимоги не "абсурдні" є рішення арбітражу на користь української компанії, в тому числі і арбітра, призначеного "Газпромом".

"Що стосується "нових" позовних вимог, які ми недавно подали, то, по-перше, це зустрічні позовні вимоги (у відповідь на позов "Газпрому"), і, по-друге, "Нафтогаз" діяв відповідно до наказу арбітражного трибуналу, винесеного вже давно, за яким "Нафтогаз" повинен подавати такі зустрічні позовні вимоги до 1-го листопада", - відповів Вітренко.

На його думку, продовження спору в Стокгольмі ніяк не повинно загрожувати продовженню транзиту газу через Україну, оскільки "Газпрому" пропонується укладати новий контракт на транзит не з "Нафтогазом", а з газотранспортним оператором, відокремленим від "Нафтогазу".

Нагадуємо:

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова укласти угоду щодо транзиту газу з Україною за зниженими цінами на 20-25%.

Економічна правда