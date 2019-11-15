Співзасновник Вікіпедії запустив соцмережу без реклами

ITC.ua

Співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз запустив соціальну мережу WT: Social, яка буде працювати на пожертвування і без реклами

Про це повідомляє Ліга.tech з посиланням на Financial Times.

Вейлз планує, що майданчик зможе конкурувати з Facebook і Twitter за рахунок якісного контенту. WT: Social буде існувати на пожертви користувачів, щоб обійтися без реклами.

За словами Вейлза, саме реклама - головна проблема соцмереж, які будують на ній бізнес-модель.

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В результаті користувачі отримують інформацію низької якості.Успіх Netflix і Spotify Вейлз вважає доказом готовності користувачів платити за вагомий для них контент.

ITC.ua

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