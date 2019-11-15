На Львівській залізниці майнили криптовалюту за рахунок УЗ

Департамент безпеки "Укрзалізниці" разом з правоохоронцями виявив на Львівській залізниці майнінгову ферму криптовалюти, яка працювала на електроенергії компанії.

Як повідомив директор департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ Олег Назарук, її організували співробітники філії, передає ЦТС.

"Під час огляду приміщення, де знаходилася так звана ферма, виявлено понад 100 одиниць комп'ютерного обладнання, яке здійснювало генерування біткоінів. Зазначена техніка була підключена до електромережі" Укрзалізниці ". Орієнтовна сума збитків з початку року - 1 млн грн", - заявив Назарук.

Матеріали перевірки направлено до Тернопільське відділення поліції ГУ НПУ в Тернопільській області. За результатами перевірки порушено кримінальне провадження.