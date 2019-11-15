Держгеокадастр влаштував монополію одного літака на аерофотозйомку

ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство" Держгеокадастру 12 листопада уклало угоду з компанією "Аерогеодезичні технології" про оренду літака на 17,92 мільйона гривень.



Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані "Прозорро".



Повідомляється, що на листопад-грудень для аерофотознімання обладнанням замовника орендували літак Л-410УВП №820924 UR-MAG. Обсяг замовлення складає 256 льотних годин по 70 тис грн.

Закупівлю провели без відкритих торгів за переговорною процедурою із посиланням на відсутність конкуренції.

Як уже писали "Наші гроші", у листопаді 2018 року "УкрДАГП" через відкриті торги замовив систему лазерного сканування поверхні Землі LiDAR Leica TerrainMapper LN за 65,88 млн грн.

Саме під цей комплекс і підбирали літак для оренди. У протоколі нинішньої закупівлі сказано, що літак повинен мати точку стабільного підключення до бортової системи електроживлення напругою 28В / 50А та два сертифіковані виробником фотолюки: один – орієнтовно 670х750 мм і другий – не менше 714х620 мм.

Секретар тендерного комітету, заступник директора Анатолій Джос заявив, що вказаним вимогам відповідає лише літак Л-410УВП. Тому держпідприємство запросило на переговори компанію "Аерогеодезичні технології", яка має такий літак.

У Державному реєстрі цивільних повітряних суден є дев’ять літаків цієї моделі, включно з орендованим. Невідомо, чи відповідають вимогам інші вісім літаків. Якщо ні, то "Аерогеодезичні технології" стали монополістом на таких підрядах "УкрДАГП".

Створену в квітні 2019 року вінницьку фірму "Аерогеодезичні технології" записано на директорку Ганну Дядікову з Вінниці. Раніше вона керувала вінницьким ТОВ "Бургас" вінничанина Сергія Білозарецького, директором якого зараз є Олексій Заїка.

У серпні "Аерогеодезичні технології" отримали реєстраційне посвідчення на згаданий літак Л-410УВП 1982 року виготовлення. Раніше він належав авіакомпанії "Авіаекспрес", до того – авіакомпанії "Магеллан", а перед тим – двом німецьким авіакомпаніям.



Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада попередньо повернула в управління місцевим громадам державні землі за межами населених пунктів, а також запустила ліквідацію Держгеокадастру.