МХП створює групу компаній для діджиталізації бізнесу

Агроіндустріальний холдинг МХП створює групу компаній для трансформації та діджиталізації бізнесу.

Про це заявив голова правління холдингу Юрій Косюк, повідомляє прес-служба компанії.

За його словами, щоб бути конкурентним на світовому ринку, бізнес має все більше йти в діджиталізацію виробництва і застосовувати сучасні технології для управління бізнес-процесами.

"Основне завдання – трансформація бізнесу за різними напрямками завдяки залученню стартапів і впровадженню цифрових технологій. Однією з перших компаній, яка почне трансформацію бізнесу МХП, стане MHP Digital", - пояснив Косюк.

Також Косюк припустив, що в майбутньому МХП працюватиме за моделлю венчурного фонду, орієнтуючись на практичне впровадження технічних новинок.

"Ризик не в тому, щоб пробувати нове, ризик саме в тому, що все може залишитися без змін. Я переконаний, що завдяки цифровим технологіям Україна зможе здійснити стрибок від аграрної країни до постіндустріальної, і бізнес повинен почати трансформацію вже зараз. І те, що держава визначила пріоритетом діджиталізацію, – абсолютно правильне рішення", - заявив Косюк.

Нагадаємо, нещодавно Антимонопольний комітет не виявив обґрунтованих причин для підвищення цін на курятину виробництва групи "МХП" у липні-серпні 2017 року, тому відкрив проти групи ще одну справу за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку.



Економічна правда