НАБУ обшукує елітний ЖК, який пов’язують із впливовим бізнесменом Одеси
Антикорупційне бюро проводить обшук в одеському елітному житловому комплексі GreenWood, який пов’язують із відомим одеським бізнесменом Володимиром Галантерником.
Джерело: прессекретар НАБУ Світлана Оліфіра у коментарі "Українській правді"
Деталі: Обшук стосується розслідування зловживання службовим становищем співробітниками Одеської міськради та Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Зловживання могло мати місце під час виділення земельної ділянки й видачі дозвільних документів на будівництво.
За даними ДАБІ, за адресою, де побудований ЖК, мала відбуватися реконструкція курортно-оздоровчого комплексу.
За документами, замовниками будівництва були громадська організація інвалідів "Народна воля" і ТОВ "ГРІНВУД ЛТД".
Остання належить двом белізьким та одній лондонській фірмі, які пов'язують з відомим одеським бізнесменом Володимиром Галантерником.
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