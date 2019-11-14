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НАБУ обшукує елітний ЖК, який пов’язують із впливовим бізнесменом Одеси

Четвер, 14 листопада 2019, 20:43

Антикорупційне бюро проводить обшук в одеському елітному житловому комплексі GreenWood, який пов’язують із відомим одеським бізнесменом Володимиром Галантерником.

Джерело: прессекретар НАБУ Світлана Оліфіра у коментарі "Українській правді"

Деталі: Обшук стосується розслідування зловживання службовим становищем співробітниками Одеської міськради та Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Зловживання могло мати місце під час виділення земельної ділянки й видачі дозвільних документів на будівництво. 

За даними ДАБІ, за адресою, де побудований ЖК, мала відбуватися реконструкція курортно-оздоровчого комплексу.

За документами, замовниками будівництва були громадська організація інвалідів "Народна воля" і ТОВ "ГРІНВУД ЛТД". 

Остання належить двом белізьким та одній лондонській фірмі, які пов'язують з відомим одеським бізнесменом Володимиром Галантерником.

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Українська правда

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