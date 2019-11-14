За два роки державні землі зменшились на 3 мільйона гектар

З 2017 року державні землі зменшились на 3 мільйона гектар, майже половину з них ймовірно було передано в рамках безоплатної приватизації земель.

В порівнянні, кількість державних земель у 2016 році порівняно з 2014 роком зменшилася лише на 126 тис га.

З 2017 року 788 ОТГ отримали в комунальну власність 1,68 млн га державних земель, а 1,32 млн га або 14% держаних сільгоспземель були приватизовані, ймовірно — в рамках безплатної приватизації.

Приватизація через учасників бойових дій становить незначну частку — 214 тис га або лише 16% приватизованих земель.

У рамках запровадження ринку обігу аграрних земель з 1 жовтня 2020 року уряд передбачає передавання сільгоспземель державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність громад.

До того моменту кількість сільгоспземель у державній власності може зменшитись ще на 0,7-1 млн га, тобто громади втратять цей ресурс. Якщо не посіпшити, то, можливо, громадам не буде що передавати.



Нагадаємо, 14 лисптоада Верховна Рада попередньо повернула в управління місцевим громадам державні землі за межами населених пунктів, а також запустила ліквідацію Держгеокадастру.



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Економічна правда