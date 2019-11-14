Український стартап розробив QR-паспорти тварин для 15 країн

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Засновники бази реєстрації Animal ID розробили спеціальні жетони з QR-кодом, які забезпечують швидкий пошук тварин в країні та за її межами.



Про це повідомляє прес-служба компанії.

QR-паспорт - це жетон з QR-кодом, номером ID тварини на сайті animal-id.net/ та телефонним номером власника. QR-код пов’язаний з онлайн-профілем тварини і визначає особу її власника. Такий жетон дозволяє швидко повернути загублену тварину додому.

Через платформу організований доступ до спільноти відповідальних власників, учасники якої можуть актуалізувати і реалізувати свої права та права своїх улюбленців, забезпечити захист тварин.

"Кожний другий безпритульний собака раніше мав власника, - говорить Віктор Копач, засновник та CEO міжнародного проекту Animal ID. - Ми розробили рішення, яке, з одного боку, допомагає розв’язати проблему безпритульних тварин (точної кількості їх зараз в Україні ніхто не знає), а з іншого - забезпечити власникам швидке повернення додому втрачених улюбленців"

Дані Animal ID об`єднані з Європейською асоціацією єдиних баз даних тварин Europetnet, отже QR-паспорт забезпечує пошук тварини в усьому світі.

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На сьогодні в базі близько 120 000 власників тварин, які живуть в Україні. Український QR-паспорт планують використовувати для ідентифікації домашніх тварин в США.

"Зараз ми відкриваємо офіс в США і налагоджуємо виробництво. В Україні очікуємо, що власники зареєструють понад 100 000 тварин вже до травня 2020", - розповідає Василь Дуб, співзасновник Animal-ID.

Використання QR-паспорту допоможе також власникам, якщо тварина загубилася і знайдена у кризовому стані - ветеринари мають на платформі доступ до профілю тварини.

Для виробництва QR-жетонів було створено спеціальне обладнання, яке дозволяє кожному власнику зробити індивідуальний дизайн жетона для свого улюбленця. Вартість QR-паспорту від 99 грн до 149 грн.

Користувачами платформи є: муніципалітети 20 міст України (станом на жовтень 2019 р.), ветеринарні клініки (1615 закладів), притулки, кінологічні клуби та спілки, розплідники тварин та власники тварин у 15 країнах (Франції, Німеччині, Великобританії, Нідерландів, Австрії, Польщі, Угорщини та ін.)

Економічна правда