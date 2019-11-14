Рада підтримала законопроєкт про земельні торги через ProZorro

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2195 про земельні торги (продаж і оренда) через відкриті електронні аукціони ProZorro.Продажі.

За відповідне рішення проголосували 262 нардепів

Законопроєктом передбачається запровадження продажу земельних ділянок державної і комунальної власності або прав на них обов'язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

У пояснювальній записці йдеться, що земельні торги будуть проводитись у єдиній електронній торговій системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу у мережі Інтернет.

Зазначається, що за результатами проведення аукціону укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди суперфіцію (право користування чужою земельною ділянкою для забудови - ред.), емфітевзису земельної ділянки з переможцем торгів, який запропонував найвищу ціну.

Проведення земельних торгів здійснюватиметься за рішенням організатора земельних торгів. У такому рішенні вказуватимуться стартова ціна лота, строк та інші умови користування земельною ділянкою, а також особа, уповноважена на укладання договору.

"На відміну від положень чинного законодавства, земельні торги будуть проводитись відповідно до договору між організатором та оператором електронного майданчика.

Усі деталі організації земельних торгів, а саме - розмір, порядок сплати та повернення винагороди оператору електронного майданчика – будуть визначені у встановленому порядку Кабінетом міністрів", - йдеться у пояснювальній записці.

Крім цього, передбачається, що зміниться розмір реєстраційного та гарантійного внесків.

Визначення розміру цих внесків буде відбуватися з урахуванням вимог Кабміну, але при цьому розмір гарантійного внеску не може становити менше 30% стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування нею.

Законопроектом також виключається такий суб’єкт земельних торгів як виконавець - участь в організації та проведенні земельних торгів братимуть організатор та оператори електронних майданчиків.

У зв’язку з цим, учасники сплачуватимуть свої внески на рахунки не виконавця, а операторів електронних майданчиків, через майданчики яких проводяться торги.

Також змінюються умови неповернення гарантійних внесків: учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку аукціону (торгів), крім окремих випадків, та переможцю у разі, якщо ним в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот.

Крім цього, проектом передбачається, що один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї.

Економічна правда