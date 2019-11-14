Месенджери в Україні: Viber знову перший, Telegram зростає
Найпопулярнішими месенджерами для українців, що використовують Android залишились Viber та Facebook Messenger, Telegram йде на третьому місці і показує найбільше зростання популярності.
На платформі Android, за один рік мессенджер засновника ВКонтакте Павла Дурова потрапив до ТОП-10 найбільш використовуваних додатків з часткою 40%.
Іншими словами, у вересні 2019 року 40% користувачів Android-пристроїв в Україні щодня використовували Telegram.
На першому місці як і рік тому знаходиться Viber з середньоденний часткою 87%.
Facebook Messenger займає друге місце з часткою 48%.
WhatsApp у вересні 2019 потрапив до ТОП-10 з часткою 31%. Skype поступово втрачає позиції і на вересень мав частку в 21%.
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Економічна правда
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