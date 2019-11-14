Мінфін пояснив функції новоствореного Боргового агентства

Зі створенням Боргового агентства операційна діяльність щодо держборгу переходить до новоствореного органу, а Міністерство фінансів в рамках управління державним боргом, буде визначати лише стратегічні цілі для агентства.

Про це повідомила прес-служба Мінфіну і пояснила функції нового агентства.

У Мінфіну наголошують, що на даний момент повноваження з формування та реалізації управління державним боргом та гарантованим державою боргом повністю відносяться до компетенції Міністерства фінансів.

Така модель є дієвою, проте її ефективність стримується необхідністю тривалого погодження управлінських рішень, від оперативності прийняття яких залежить ефективна реалізація боргової політики.

Мінфін заявляє, що перехід до нового формату управління державним боргом дозволить досягти відразу трьох цілей:

По-перше, працюючи як окремий центральний орган виконавчої влади, Боргове агентство не буде залежати від політичних чинників, що важливо для підвищення довіри інвесторів та прогнозованості процесів управління державним боргом в довгостроковій перспективі.

По-друге, інституційна спроможність, якою буде наділено Боргове агентство, дасть змогу більш комплексно та ефективно застосовувати інструменти по управлінню державним боргом.

Завдяки цьому, потреби Уряду в фінансових ресурсах будуть забезпечуватись на найбільш вигідніших для країни умовах та з урахуванням довгострокових ризиків.

По-третє, Боргове агентство зможе використовувати вдосконалені механізми управління ліквідністю застосовуючи найсучасніші ринкові інструменти.

Це в свою чергу, дозволить уникнути криз ліквідності та платоспроможності на початку бюджетних періодів, забезпечивши ефективне використання тимчасово вільних коштів з формуванням додаткових доходів бюджету.

"Створення Боргового агентства – відповідь на вимоги часу та наслідок виваженого аналізу поточної ситуації, що відповідає найкращим міжнародним практикам.

Запровадження агентської моделі управління, як найбільш ефективної, сприятиме покращенню якості й розширенню можливих інструментів боргової політики", – зазначив заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Зазначається, що підтримана сьогодні Радою модель управління державним боргом десятиліттями успішно функціонує в таких країнах Європейського союзу як, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Швеція та інших.



Економічна правда