За рівнем проникнення Facebook Україна випереджає РФ і Білорусь - дослідження

За рівнем проникнення Facebook Україна відстає від країн Західної Європи, проте значно випереджає Росію і Білорусь.

Про це свідчать результати дослідження комунікаційного агентства PlusOne, йдеться у статті ЕП.

Зазначається, що американська соцмережа в Україні динамічно зростає.

Зокрема, на початку 2019 року мережу використовували 13 млн українців. У 2018 році їхня кількість зросла на 3 млн або на 30%, за 5 років - на 9,8 млн або на 306,2%.

"Facebook став одним з найважливіших каналів комунікацій в Україні. Це стосується як бізнесу, так і політичного сегмента", - стверджують в PlusOne.

"Протягом останніх 5 років, завдяки блокуванню російських соцмереж, кількість українських користувачів Facebook суттєво збільшилась. Станом на грудень 2018 року вже 30,95% українців користуються мережею. Частка Facebook-користувачів продовжує зростати: ми все далі "відриваємось" від Росії, наближаючись до Німеччини та Польщі", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що за рівнем проникнення Facebook в обласних центрах західні області є безумовними лідерами. Найнижчі показники на півдіні та сході України.

"Лідерство Києва зумовлене тим, що до столичних користувачів Facebook відносять також і велику кількість людей, які працюють в Києві, але проживають в навколишіх населених пунктах", - заявляють в PlusOne.

Читайте детальніше у статті: Три роки без "Вконтакті": яким соцмережам віддають перевагу українці

Економічна правда