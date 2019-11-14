Більшість українців підтримують запровадження касових апаратів для ФОП — опитування

74% українців підтримують нові закони про касові апарати, які зобов'язують навіть малі підприємства та ФОП видавати фіскальні чеки покупцям.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи Рейтинг.

Дві третини опитаних підтримують введення механізму "кешбек" і створення додатка, який дозволить оплачувати всі податки в смартфоні.

"Половина опитаних вважають, що розширення застосування касових апаратів (PPO) - це скоріше наведення порядку в сфері сплати податків. У той же час 38% вважають, що такий крок влади скоріше є утисками малого підприємництва. Останнє твердження користується значною підтримкою серед тих, хто вже має власну справу", - йдеться в опитуванні.

Близько 40% виступають за ліквідацію податкової міліції і створення Бюро фінансових розслідувань, введення одноразового декларування (за ставкою 9-10%), а також введення окремого податку для IT-підприємців.

68% респондентів вважають, що своєчасна сплата податків забезпечує гідну пенсію в майбутньому, і стільки ж підтримують жорстку кримінальну відповідальність за несплату податків.

При цьому не менш як дві третини переконані, що розмір податків в Україні дуже високий. Останню тезу найбільше підтримують ті, хто має власний бізнес.

47% громадян вважають, що основну частину податків потрібно в першу чергу направляти в соціальну сферу (медицина, освіта, пенсії, субсидії), 39% - на розвиток економіки та інфраструктури.

Понад 70% переконані, що потрібно збільшувати розмір податків для олігархів та великого бізнесу. Такий же відсоток респондентів виступає за те щоб зменшити або залишити на колишньому рівні податки для малого та середнього бізнесу.

При цьому половина респондентів знають суму податків, яку сплачують щомісяця державі, 30% - не знають.

38% учасників дослідження зазначили, що хотіли б зайнятися власною справою, 10% стверджували, що вже мають бізнес, а половина не бажають ставати підприємцями.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

За новим законом, ФОПи 2, 3 та 4 груп зобов’язуються використовувати реєстратори розрахункових операцій (іншими словами касові апарати - ЕП), у тому числі у вигляді додатків на смартфон, чи комп’ютер.

Як зазначається в документі, Податкова служба безкоштовно надасть бізнесу програмний РРО, який називається "E-Receipt" (е-Чек - електронний чек). Скачати і протестувати додаток можно з веб-сторінки податкової. Також можна створити власну програму і внести її в реєстр податкової.

Разом з новим РРО вводиться електронний чек, який можна буде видавати замість паперового. Клієнт може отримати чек у свій месенджер, або відсканувати QR-код з пристрою продавця-підприємця.



Якщо підприємець видав покупцю повністю, або частково не фіскалізований чек хоча б на один товар, дорожчий за 850 грн, покупець може написати скаргу в Податкову і отримати "кешбек" в размере 150% від вартості товару.

Частину цього штрафу отримує сам покупець, а іншу частину - держава.

Якщо чек не був виданий взагалі - підприємець отримує штраф 850 грн за перше порушення, і не менше 1700 грн за наступне.

Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.

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Економічна правда