Apple представила 16-дюймовий MacBook Pro

Apple представила MacBook Pro 16" 2019 - найбільший ноутбук Apple з моменту припинення продажів 17-дюймової моделі в 2012 році, модель отримала новий дизайн, великий екран з тонкими рамками, нові процесори, і нову клавіатуру Magic Keyboard.



Про це повідомляє ITC з посиланням на офіційні джерела.

MacBook Pro 16" 2019 отримав 16-дюймовий дисплей Retina з тонкими рамками і роздільною здатністю 3072х1920 пікселів.

Дисплей підтримує технології Wide Color (P3) і True Tone, а також характеризується максимальною яскравістю 500 кд /м².

В основі лежать процесори Intel Core попереднього 9-го покоління (Coffee Lake) - 6-ядерний Core i7 або 8-ядерний Core i9.

За словами Apple, новий MacBook Pro 16 "2019 з 8-ядерним Core i9 в 2,1 рази продуктивніше 15-дюймового на 4-ядерному процесорі Core i7.

За обробку графіки відповідає дискретний адаптер AMD Radeon Pro 5300M або Radeon Pro 5500M з 4 або 8 ГБ відеопам'яті. У стандартних конфігураціях встановлені SSD-накопичувачі ємністю 512 гігабайт і один терабайт, а обсяг ОЗУ DDR4-2666 МГц становить 16 ГБ.

При бажанні можна розширити ОЗУ до 64 ГБ і встановити SSD на цілих 8 терабайт (вперше в історії лінійки).Завдяки елементу збільшеної місткості (100 Вт * год, в комплект ЗУ потужністю 96 Вт) автономність досягає 11 годин у режимі перегляду сайтів по бездротовій мережі.

Варто також згадати веб-камеру 720p, масив з трьох мікрофонів для запису звуку "студійної якості" і стереосистему з шести гучномовців з підтримкою Dolby Atmos.

Прийом попередніх замовлень на сайті Apple вже почався. Стартова ціна 16-дюймового MacBook Pro в США така ж, як була у 15-дюймової моделі, яку зняли з продажу - 2400 доларів. Версія в максимальній комплектації обійдеться в 6099 доларів.