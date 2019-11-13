Рада дозволила у рекламі порівнювати товари з конкурентами
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який дозволяє використовувати в Україні порівняльну рекламу - ініціатива покликана гармонізувати законодавство у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу.
За відповідний законопроєкт проголосували 326 депутатів.
За словами авторів, документ спрямований на адаптацію законодавства України до норм ЄС у сфері порівняльної реклами.
Зазначається, що у рекламі дозволять використовувати зображення, посилання на товар, торговельні марки, під якими випускається інший товар. Крім цього, можна буде згадувати комерційне найменування конкурентів, з яким порівнюють продукцію.
Порівнювати між собою дозволять подібні товари, які використовуються за однаковими потребами. У рекламі також допускають можливість порівнювати лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.
Водночас, забороняється у рекламі вводити споживачів в оману та діяти недобросовісно щодо конкурентів. Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі нестиме рекламодавець.
Законопроєкт мають підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський. Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.
Економічна правда
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