Рада дозволила у рекламі порівнювати товари з конкурентами

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який дозволяє використовувати в Україні порівняльну рекламу - ініціатива покликана гармонізувати законодавство у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу.

За відповідний законопроєкт проголосували 326 депутатів.

За словами авторів, документ спрямований на адаптацію законодавства України до норм ЄС у сфері порівняльної реклами.

Зазначається, що у рекламі дозволять використовувати зображення, посилання на товар, торговельні марки, під якими випускається інший товар. Крім цього, можна буде згадувати комерційне найменування конкурентів, з яким порівнюють продукцію.

Порівнювати між собою дозволять подібні товари, які використовуються за однаковими потребами. У рекламі також допускають можливість порівнювати лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.