У МХП Косюка відреагували на звинуваченння Антимонопольного комітету

В агрохолдингу МХП ("Миронівський хлібопродукт") Юрія Косюка вважають безпідставними та необґрунтованими усі звинувачення Антимонопольного комітету щодо зловживання монопольним становищем на ринку.

Про це йдеться у заяві компанії.

В агрохолдингу підкреслюють, що підвищення цін на курятину у липні-серпні 2017 року відбулося з об'єктивних причин, про що компанія повідомила АМКУ.

"В офіційно опублікованих на сайті АМКУ Річних звітах за 2017 та 2018 роки, Комітет не івизначає МХП як компанію, яка має монопольне становище на ринку реалізації м'яса курячого.

МХП ніколи своїми діями не обмежувало права інших учасників ринку вільно обирати собі партнерів, а також не нав'язувало іншим учасникам ринку власних правил поведінки", - заявили у компанії.

У МХП зазначили, що сприяють та будуть сприяти посадовим особам АМКУ у проведенні об'єктивного і всебічного розслідування.

Нагадаємо: