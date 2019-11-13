У США журналісти почали розкривати дані про свої зарплати

Журналісти з різних засобів масової інформації США почали поширювати дані про розмір своїх зарплат, мета такої акції - пролити світло на різницю в оплаті праці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в електронній таблиці, автор якої невідомий, детально описується розмір зарплатні у різних виданнях. Зокрема, перераховуються назва медіа, зарплата, досвід роботи та посадові обов'язки. Журналісти також можуть вказати свою гендерну та етнічну приналежність.

Знання - це сила. Чи не було б чудово знати, що роблять ваші колеги, скільки вони отримують, щоб ви могли використовувати це для можливості підвищення заралат? Давайте поділимося тим, що ми робимо, та будь-якою відповідною інформацією, щоб допомогти один одному", - йдеться у документі.

Зокрема, заступник редактора New York Times заробляє 145 тисяч доларів на рік, тоді як штатний автор у Vice отримує 62 тисячі доларів на рік.

"Редактор CNN заробляє 110 тисяч доларів плюс бонус, водночас співробітник газетної мережі Lee Enterprises Inc. у штаті Айова отримує 33 тисячі доларів на рік.

Жіночий редактор у Vox Media заробляє 400 тисяч доларів на рік, редагуючи, створюючи, розміщуючи подкасти та проводячи конференції", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда