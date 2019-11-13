Гонтарева про Писарука: Заарештували найчеснішу людину, яку я знаю

Ексочільниця Національного банку Валерія Гонтарева вважає, що гроші з Національного банку України вкрали власники банків через кредити пов'язаним особам задовго до приходу її команди в НБУ.

Затримання її ексзаступника Олександра Писарука Гонтарева називає початком розправи над її командою реформаторів.

Джерело: Валерія Гонтарева у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", The Guardian

Гонтарева про Писарука: "Замість того, щоб садити в тюрми менеджмент і власників збанкрутілих банків, наші правоохоронці заарештували найчеснішу людину і професіонала з тих, кого я знаю...

Наша команда взяла персональні гарантії і Бахматюка (ексвласника "ВіЕйБі Банку" – ред.), і Жеваго (ексвласника банку "Фінанси та Кредит" – ред.), і Коломойського (ексспіввласник ПриватБанку).

Вони їх оскаржили в продажних судах і не повернули державі ані копійки. А тепер у цьому звинувачують Писарука – це просто театр абсурду!".

Деталі: В інтерв'ю The Guardian 12 листопада ексголова НБУ повідомила, що найближчим часом не планує вертатися в Україну.

Водночас, Гонтарева висловила надію, що у Зеленського є сили й "характер" "дати відсіч" Коломойському.

Гонтарева про Зеленського: "Я знаю, що він був маріонеткою, однак сподіваюся, що коли вам 40 років і ви розумний та красивий, вам не хочеться бути маріонеткою. Не важливо, ким він був. Важливо, ким він стане".

Що було раніше: 11-12 листопада детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Серед підозрюваних – Олександр Писарук, який у 2014-2015 роках працював першим заступником голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої і відповідав за банківський нагляд, а зараз є головою правління Райффайзен Банку Аваль.

Обвинувачення клопотатиме про арешт Писарука з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

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Нагадаємо:

Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.

18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Гонтарева пропонувала слідчим прилітати до Лондона. Казала, Коломойський їй погрожує, бо вона є його "головним ворогом".

30 серпня ексголова Нацбанку повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона. В ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на її невістку. В ніч на 17 вересня спалили її будинок у селищі Гореничі під Києвом.

12 вересня ДБР провело обшуки у київській квартирі Гонтаревої.

Українська правда