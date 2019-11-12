У Мінінфраструктури анонсували відкриття нових залізничних маршрутів

У 2020 році Міністерство інфраструктури планує оновити рухомий склад Укрзалізниці, електрифікувати 110 кілометрів колії для пришвидшення руху потягів, після чого запустити нові маршрути.

Про це заявив міністр інраструктури Владислав Криклій, передає пресслужба Кабміну.

Він розповів, що у планах міністерства на 2020 рік - придбання Укрзалізницею 2000 вантажних і 26 пасажирських вагонів, укладення договорів на 40 тепловозів та 200 електровозів, електрифікація 110 км колії для пришвидшення руху потягів, локалізація виробництва тяги в Україні, що дозволить створювати нові робочі місця.

Після оновлення рухомого складу планується відкриття нових маршрутів. Зокрема, у межах України: Ужгород – Херсон через Миколаїв, Кривий Ріг , Запоріжжя – Івано-Франківськ через Дніпро, Запоріжжя – Чернівці, Київ – Ковель, Київ – Запоріжжя через Кривий Ріг, Лисичанськ - Одеса, Київ-Миколаїв - Херсон.

У міжнародному сполученні, зокрема з країнами ЄС та Республікою Білорусь, плануються: маршрути до Польщі, приєднання до потягу 4 столиць – 5 столиці (Таллінн), Львів – Мінськ через Ковель і Брест, Гомель – Київ.

У міністерстві також обіцяють покращити рівень сервісу та комфорту для пасажирів. Зокрема, запланована заміна освітлення у вагонах, оновлення постільної білизни, вдосконалення системи прибирання у потягах.

Економічна правда