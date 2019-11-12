Google таємно збирав медичні дані пацієнтів у США - ЗМІ

Компанія Google таємно збирала персональні дані про здоров'я американців у 21 штатів Сполучених Штатів для проєкту Project Nightingale ("Проєкт Соловей").

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що компанія проводила збір даних від імені постачальника медичних послуг Ascension.

"Минулого року Google почав спільний секретний проєкт Project Nightingale з Ascension та Католицькою системою охорони здоров'я в Сент-Луїсі. Працівники Ascension не знали про збір даних, зокрема, результати лабораторних досліджень, записи про госпіталізацію, повну історію хвороби, імена пацієнтів та їхні дати народження", - йдеться у статті.

За інформацією газети, близько 150 працівників Google мали доступ до персональних даних пацієнтів.

Речник Google заперечив, що компанія таємно збирає медичні дані американців.

За словами представників компанії, про проєкт не оголошували, бо робота велася на ранніх етапах. Також прессекретар заявив, що проєкт відповідає федеральному закону про охорону здоров'я та передбачає надійний захист даних про пацієнтів.

Водночас у компанії підтвердили, що ведуть спільний проєкт з Ascension та Католицькою системою охорони здоров'я в Сент-Луїсі.

У компанії пояснили, що обмін даних прописаний в угоді з цими установами. У рамках договору Google може створювати інструменти для розробника, використовуючи отримані дані без попередження пацієнтів.

Економічна правда