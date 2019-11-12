Уряд відмовився сплатити третину мільярду боргів КП "Вода Донбасу"

Комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" заборгувало державному підприємству "Укрінтеренерго" 358,99 мільйона гривень за електропостачання. У вересні 2019 року Донецька обласна державна адміністрація звернулася до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з пропозицією погасити заборгованість, проте отримала відмову.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на лист Мінекономіки.

Ще з 2015 року комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" накопичувала борг перед ДПЗД "Укрінтеренерго", який наразі становить 358,99 млн гривень. Це ставить під загрозу можливість електропостачання до КП "Компанія "Вода Донбасу", що, в свою чергу, напряму впливає на забезпечення водою жителів Донецького регіону.

У вересні Донецька обласна державна адміністрація звернулася до Мінекономіки з проханням погасити борг КП "Компанія "Вода Донбасу" з резервного фонду державного бюджету.

Посилаючись на те, що резервний фонд формується для непередбачених випадків, які не могли бути спрогнозовані на момент складання держбюджету, а питання заборгованості постає ще з 2015 року, тобто не є непередбаченим випадком, Мінекономіки відмовилось сплачувати борг КП "Компанія "Вода Донбасу".

Зазначивши, що резервний фонд держбюджету не може розглядатися як джерело фінансування погашення заборгованості КП "Компанія "Вода Донбасу", Мінекономіки запропонувало Донецькій облдержадміністрації вирішувати це питання за рахунок місцевого бюджету, а також інших, не заборонених законом джерел.

Крім того, Міністерство фінансів подало уряду пропозицію щодо здійснення виділення коштів з резервного фонду держбюджету, виходячи з необхідності фінансування першочергових заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в липні власною постановою Кабінет Міністрів заборонив відключати або обмежувати подачу електроенергії КП "Вода Донбасу" на час проведення ООС.

В квітні пресслужба тодішнього Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомила, що КП "Вода Донбасу", яке забезпечує водою всю Донеччину, перебуває у критичному фінансовому стані через дії ОРДО.

Економічна правда