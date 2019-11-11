Найбільше грошових переказів українці отримують зі США – Приватбанк
У 2019 році українці отримують найбільше грошових переказів зі США - понад 17% (141 мільйон доларів) від загального обсягу переказів.
Про це заявив заступник керівника напрямку "Міжнародні перекази" Приватбанку Марія Страшко, передає пресслужба банку.
Зазначається, що частка Приватбанку в загальному обсязі виплат грошових переказів у країні становить 49,8%.
Якщо порівнювати з 2018 роком, частка США у рейтингу країн-донорів зросла на 3%.
"Другим у рейтингу країн-донорів переказів залишається Ізраїль (14%, 114 млн доларів), на третьому місці опинилась Італія (9%, 78 млн доларів)
У п’ятірці лідерів також Росія (8%, 69 млн доларів) і Польща (7%, 56 млн доларів)", - йдеться у повідомленні.
У Приватбанку заявляють, що українці найчастіше відправляють гроші в Росію (28%, 49 млн доларів), Грузію (11%, 19 млн доларів) та Азербайджан (7%, 11 млн доларів).
"Вперше до п’ятірки найбільших реципієнтів валютних переказів з України цього року потрапили Китай та Узбекистан, частка яких становить 6% і 5% відповідно. За даними Приватбанку, його частка на ринку надсилання переказів за кордон у 2019 році збереглася на рівні 62%", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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