Найбільше грошових переказів українці отримують зі США – Приватбанк

У 2019 році українці отримують найбільше грошових переказів зі США - понад 17% (141 мільйон доларів) від загального обсягу переказів.

Про це заявив заступник керівника напрямку "Міжнародні перекази" Приватбанку Марія Страшко, передає пресслужба банку.

Зазначається, що частка Приватбанку в загальному обсязі виплат грошових переказів у країні становить 49,8%.

Якщо порівнювати з 2018 роком, частка США у рейтингу країн-донорів зросла на 3%.

"Другим у рейтингу країн-донорів переказів залишається Ізраїль (14%, 114 млн доларів), на третьому місці опинилась Італія (9%, 78 млн доларів)

У п’ятірці лідерів також Росія (8%, 69 млн доларів) і Польща (7%, 56 млн доларів)", - йдеться у повідомленні.

У Приватбанку заявляють, що українці найчастіше відправляють гроші в Росію (28%, 49 млн доларів), Грузію (11%, 19 млн доларів) та Азербайджан (7%, 11 млн доларів).

"Вперше до п’ятірки найбільших реципієнтів валютних переказів з України цього року потрапили Китай та Узбекистан, частка яких становить 6% і 5% відповідно. За даними Приватбанку, його частка на ринку надсилання переказів за кордон у 2019 році збереглася на рівні 62%", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда