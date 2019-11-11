60% залізничних квитків пасажири купують через інтернет — Кравцов

З початку 2019 року через інтернет продано понад 25 мільйонів залізничних квитків - на кінець жовтня 60% квитків реалізовувались через онлайн-сервіси.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"З моменту впровадження онлайн-продажу квитків у 2009 році через інтернет вже оформлено майже 117 млн квитків. Щороку ми спостерігаємо збільшення популярності цієї послуги. Так, ще рік тому через інтернет купувало 50% наших клієнтів, а у 2017-ому – 41%", - розповів Кравцов.

Зазначається, що квитки через інтернет можна придбати на всі поїзди внутрішнього сполучення, поїзди міжнародного сполучення в сполученні з Польщею, а також поїзд "Чотири столиці" Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига.

Купуючи квиток через інтернет, пасажир самостійно обирає потрібний поїзд, тип вагона й місце. Онлайн можливо оформити і пільгові квитки: для людей з інвалідністю, студентів.

"На міжнародні поїзди, що курсують у сполученні з країнами СНД, пасажири в режимі онлайн можуть оформити й оплатити проїзд, після чого отримають бланк замовлення на електронну пошту, який обов’язково необхідно обміняти в залізничній касі України на звичайний квиток", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда