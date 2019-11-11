Кабмін запустив проєкт "ліс у смартфоні" у 6 областях
Станом на 11 листопада 6 областей України підключені до пілотного проєкту е-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Зазначається, що у реєстрі станом на 11 листопада оприлюднено інформацію про 40,6 тис виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Онлайн-карта рубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську області.
"Кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок.
Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення", - йдеться у повідомленні.
В уряді рекомендують українцям звертатися до поліції у разі виявлення незаконних рубок за допомогою нового сервісу.
Крім цього, у Кабміні планують запустити реєстр лісових квитків на промисловий зібр ягід, грибів, меду, лікувальних трав, який перебуває на фінальній стадії розробки.
Економічна правда
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