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Кабмін запустив проєкт "ліс у смартфоні" у 6 областях

Понеділок, 11 листопада 2019, 13:54

Станом на 11 листопада 6 областей України підключені до пілотного проєкту е-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зазначається, що у реєстрі станом на 11 листопада оприлюднено інформацію про 40,6 тис виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Онлайн-карта рубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську області.

"Кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок.

Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення", - йдеться у повідомленні.

В уряді рекомендують українцям звертатися до поліції у разі виявлення незаконних рубок за допомогою нового сервісу.

Крім цього, у Кабміні планують запустити реєстр лісових квитків на промисловий зібр ягід, грибів, меду, лікувальних трав, який перебуває на фінальній стадії розробки.

Економічна правда

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Кабмін

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