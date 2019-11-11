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Прем'єр анонсував аерофотозйомку всієї України

Понеділок, 11 листопада 2019, 13:09

Весною 2020 року планується провести аерофотозйомку всієї території України, до кінця поточного року планують завершити ортофотозйомку 2 областей - Волинської та Львівської.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні погоджувальної ради парламенту.

"У цьому році планують завершити зйомку Львівської та Волинської областей, а на початку весни наступного року - всієї території України. Це забезпечить нам принципово іншої якості інформацію, дані, щоб організувати земельні відносини", - сказав Гончарук.

"Завдання №1 Держгеокадастру - до кінця 2020 року зробити обліт всієї території України та завершити створення цифрової моделі території України.
Ми вже проводимо обліт Волинської та Львівської областей, щоб сформувати високоточні ортофотоплани з роздільною здастністю 1:10 000 – за європейським стандартом.

Головний виклик, який перед нами стоїть — об‘єднати реєстр нерухомого майна з державним земельним кадастром", - додав прем'єр.

Також він представив законопроєкт №2370 - про національну інфраструктуру геопросторових даних.

"Надважливий проєкт, який дозволить нам в Україні створити сучасну інформаційну систему для роботи з геопросторовими даними - з інформацією про землю, ліси, водні об'єкти, надра", - зазначив він.

Економічна правда

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Гончарук

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