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"Метінвест" Ахметова–Новинського відновив поставки вугілля з Росії

Понеділок, 11 листопада 2019, 10:45
 

Авдіївський коксохімічний завод холдингу "Метінвест" отримав погодження на поставки вугілля від російської компанії "Северсталь менеджмент".

Про це стало відомо Економічній правді з даних Міністерства економічного розвитку Російської Федерації.

Згідно з таблицею, в листопаді 2019 року "Северсталь менеджмент" поставить українському підприємству три види вугільного концентрату виробництва компанії "Воркутауголь" загальним об'ємом 70 тисяч тонн.

З них 10 тис тонн — вугілля марки ГЖО, 30 тис тонн — марки 1Ж й 30 тис тонн — марки 2Ж.

Востаннє подібний імпорт здійснювався на початку літа цього року.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

Економічна правда

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Метінвест вугілля РФ

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