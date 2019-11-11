"Метінвест" Ахметова–Новинського відновив поставки вугілля з Росії
Авдіївський коксохімічний завод холдингу "Метінвест" отримав погодження на поставки вугілля від російської компанії "Северсталь менеджмент".
Про це стало відомо Економічній правді з даних Міністерства економічного розвитку Російської Федерації.
Згідно з таблицею, в листопаді 2019 року "Северсталь менеджмент" поставить українському підприємству три види вугільного концентрату виробництва компанії "Воркутауголь" загальним об'ємом 70 тисяч тонн.
З них 10 тис тонн — вугілля марки ГЖО, 30 тис тонн — марки 1Ж й 30 тис тонн — марки 2Ж.
Востаннє подібний імпорт здійснювався на початку літа цього року.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.
Економічна правда
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