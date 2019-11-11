"Метінвест" Ахметова–Новинського відновив поставки вугілля з Росії

Авдіївський коксохімічний завод холдингу "Метінвест" отримав погодження на поставки вугілля від російської компанії "Северсталь менеджмент".

Про це стало відомо Економічній правді з даних Міністерства економічного розвитку Російської Федерації.

Згідно з таблицею, в листопаді 2019 року "Северсталь менеджмент" поставить українському підприємству три види вугільного концентрату виробництва компанії "Воркутауголь" загальним об'ємом 70 тисяч тонн.

З них 10 тис тонн — вугілля марки ГЖО, 30 тис тонн — марки 1Ж й 30 тис тонн — марки 2Ж.

Востаннє подібний імпорт здійснювався на початку літа цього року.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

Економічна правда