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Дубілет пропонує відмовитись від захищених урядових стаціонарних телефонів

Неділя, 10 листопада 2019, 15:31

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує замінити захищений стаціонарний телефонний зв'язок, яким користуються чиновники Кабміну, спеціальним електронним додатком.

Про це він сказав в інтерв’ю "24 каналу".

За його словами, йдеться про захищені лінії стаціонарних телефонів, які використовують урядовці та інші чиновники для спілкування з президентом, прем'єром та спікером Ради. На кожну з цих 3 ліній - окремий телефон.

Дубілет зазначив, що така система коштує державі мільярди гривень щороку.

Він додав, що уже обговорював цю ідею з віце-прем'єром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та іншими експертами.

"Я вважаю, це досить дивна річ. Сподіваюся, незабаром ми зможемо зробити так, щоб замість таких телефонів було додаток", - заявив Дубілет.

Міністр вважає, що новий додаток міг би робити зв’язок навіть більш захищеним завдяки методам шифрування.

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Дубілет Кабмін зв'язок

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