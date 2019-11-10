SkyUp виконала перший рейс Львів-Париж
Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines 9 листопада виконала свій перший рейс за маршрутом Львів-Париж (аеропорт Бове).
Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Львів".
Згідно з розкладом, польоти відбуватимуться щосереди та щосуботи в аеропорт Бове, а до центру Парижа курсуватиме шатл-автобус, який відправлятиметься через 20 хвилин після прибуття літака. Час у дорозі до міста - трохи більше години.
Зазначається, що мінімальна вартість перельоту в одну сторону, станом на 9 листопада, становить 1 665 гривень.
Рейс Львів-Париж авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала 2 жовтня.
Нагадаємо:
Український лоукостер SkyUp Airlines 17 жовтня виконав перші рейси Львів – Прага та Харків – Прага.
Економічна правда
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