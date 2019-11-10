SkyUp виконала перший рейс Львів-Париж

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines 9 листопада виконала свій перший рейс за маршрутом Львів-Париж (аеропорт Бове).

Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Львів".

Згідно з розкладом, польоти відбуватимуться щосереди та щосуботи в аеропорт Бове, а до центру Парижа курсуватиме шатл-автобус, який відправлятиметься через 20 хвилин після прибуття літака. Час у дорозі до міста - трохи більше години.

Зазначається, що мінімальна вартість перельоту в одну сторону, станом на 9 листопада, становить 1 665 гривень.

Рейс Львів-Париж авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала 2 жовтня.

Нагадаємо:

Український лоукостер SkyUp Airlines 17 жовтня виконав перші рейси Львів – Прага та Харків – Прага.

Економічна правда