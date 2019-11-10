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NASA майже завершило будівництво ракети для польотів на Місяць

Неділя, 10 листопада 2019, 12:46

Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору встановило останній двигун на ракеті для польотів на Місяць.

Джерело: глава NASA Джим Брайденстайн

Деталі: На першому ступені надважкої ракети-носія SLS, з допомогою якої в 2024 році планується здійснити запуск пілотованого корабля Orion на Місяць, встановлено останній, четвертий двигун RS-25.

Пряма мова: "Перший ступінь ракети SLS висотою 212 футів (65 метрів) з усіма чотирма приєднаними двигунами RS-25 є найбільшою відтоді, як NASA побудувала носій Saturn V для корабля "Аполлон".

Ракетні двигуни RS-25 розроблялися спеціально для американської надважкої ракети SLS. Аналогічні установки вже були використані на космічному кораблі Space Shuttle. Версія RS-25 для SLS має більшу тягу і нову систему управління.

Українська правда

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