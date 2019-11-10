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СБУ блокувала незаконний експорт деревини на мільйони гривень

Неділя, 10 листопада 2019, 11:30

Служба безпеки блокувала експорт незаконно вирубаної деревини та попередила завдання мільйонних збитків економіці держави.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Зловмисники з Івано-Франківщини та Буковини протягом 2019 року протиправно переправили за кордон понад 2 тисячі кубометрів деревини хвойних порід. Для легалізації незаконно вирубаного лісу вони використовували вкрадені у реальних підприємців або підроблені товарно-транспортні накладні про походження продукції.

На їх основі виготовлялися сертифікати для оформлення митної документації. Частина деревини вивозилась за кордон поза митним контролем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили документи, підготовлені фігурантами справи для легалізації та вивезення за межі України незаконно зрубаної деревини на суму понад 3 млн гривень.

 
 

Кримінальне провадження розпочато за ст. 364-1 ККУ (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), тривають слідчі дії.

Економічна правда

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СБУ експорт

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