Франція встановила екологічний та кліматичний надзвичайний стан

У Франції набув чинності закон про енергетику та клімат, який встановлює "екологічний та кліматичний надзвичайний стан" та передбачає заходи з досягнення вуглецевої нейтральності країни до 2050 року.

Закон у суботу, 9 листопада, опублікували у французькому виданні Journal Officiel, передає DW.

Закон, зокрема, передбачає зменшення споживання викопного палива на 40% (а не на 30%, як планувалося раніше). Крім цього, у 2022 році у країні мають бути закриті останні вугільні електростанції.

Водночас зменшення сектора атомної енергетики на 50%, раніше заплановане на 2025 рік, перенесли на 2035 рік.

Законом також передбачається активне розширення біогазової енергетики та введення програми оновлення енергопостачання житлового сектора. Планується, що у Франції щорічно проводитиметься оцінка енергоспоживання житлових приміщень та вартості ремонту тих з них, які споживають занадто багато тепла.

Зазначається, що остаточну редакцію кліматичного закону прийняли на Національних зборах 26 вересня після того, як Міжурядова група експертів зі зміни клімату 8 серпня опублікувала звіт про катастрофічні наслідки змін клімату.