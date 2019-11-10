Всі розділи
Укр / Рус

Франція встановила екологічний та кліматичний надзвичайний стан

Неділя, 10 листопада 2019, 10:25

У Франції набув чинності закон про енергетику та клімат, який встановлює "екологічний та кліматичний надзвичайний стан" та передбачає заходи з досягнення вуглецевої нейтральності країни до 2050 року.

Закон у суботу, 9 листопада, опублікували у французькому виданні Journal Officiel, передає DW.

Закон, зокрема, передбачає зменшення споживання викопного палива на 40% (а не на 30%, як планувалося раніше). Крім цього, у 2022 році у країні мають бути закриті останні вугільні електростанції.

Водночас зменшення сектора атомної енергетики на 50%, раніше заплановане на 2025 рік, перенесли на 2035 рік.

Законом також передбачається активне розширення біогазової енергетики та введення програми оновлення енергопостачання житлового сектора. Планується, що у Франції щорічно проводитиметься оцінка енергоспоживання житлових приміщень та вартості ремонту тих з них, які споживають занадто багато тепла.

Зазначається, що остаточну редакцію кліматичного закону прийняли на Національних зборах 26 вересня після того, як Міжурядова група експертів зі зміни клімату 8 серпня опублікувала звіт про катастрофічні наслідки змін клімату.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Франція енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Франція планує витратити 46 мільярдів євро на нові атомні реактори 9 листопада 2019, 14:44
Франція вперше встановить квоти на працевлаштування іноземців 5 листопада 2019, 19:30
Страйк залізничників зірвав рейси у Франції 18 жовтня 2019, 13:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!