Оголошено конкурс на посади членів наглядових рад Ощадбанку і Укрексімбанку
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оголосив конкурс на посади членів наглядових рад Ощадбанку і Укрексімбанку, які стали вакантними після неузгодження кандидатур Національним банком.
Про це повідомляє прес-служба комітету.
Заяви на участь в конкурсі приймаються з 1 по 8 листопада. Умови участі в відборі, перелік документів і вимоги до кандидатів опубліковані на сайті комітету.
Наглядова рада державного банку складається з дев’яти членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави.
Один представник держави у наглядовій раді державного банку призначається вищим органом за поданням президента, один - за поданням Кабінету Міністрів та один - за поданням профільного комітету Верховної Ради, до предметів відання якого належать питання банківської діяльності.
Рекомендуємо почитати: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua