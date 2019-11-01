Оголошено конкурс на посади членів наглядових рад Ощадбанку і Укрексімбанку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оголосив конкурс на посади членів наглядових рад Ощадбанку і Укрексімбанку, які стали вакантними після неузгодження кандидатур Національним банком.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

Заяви на участь в конкурсі приймаються з 1 по 8 листопада. Умови участі в відборі, перелік документів і вимоги до кандидатів опубліковані на сайті комітету.

Наглядова рада державного банку складається з дев’яти членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави.

Один представник держави у наглядовій раді державного банку призначається вищим органом за поданням президента, один - за поданням Кабінету Міністрів та один - за поданням профільного комітету Верховної Ради, до предметів відання якого належать питання банківської діяльності.



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