"Слуги народу" пропонують підвищити екологічний податок

Група народних депутатів від фракції "Слуга народу" пропонує підвищити ставки екологічного податку в регіонах із високим рівнем промислової забрудненості.

Така ініціатива міститься в зареєстрованому в п'ятницю в парламенті законопроекті №2367 із поправками до Податкового кодексу.

Серед співавторів закону голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія та голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Текст законопроекту наразі відсутній на сайті парламенту.

"Група депутатів, яка представляє "Слугу народу" в областях із високим рівнем промислової забрудненості, пропонує підвищити ставки екологічного податку і спрямувати ці кошти на охорону здоров'я в цих регіонах. Про це говорив прем'єр-міністр, коли представляв програму уряду, як про один із кроків податкової реформи", - прокоментував агентству "Інтерфакс-Україна" Гетманцев.

"Стосовно ставок у законопроекті та механізмів оподаткування - треба провести дискусію з виробниками. Але депутати-мажоритарники від "Слуги народу" резонно звернули увагу на проблеми із забрудненням (навколишнього середовища - ред.) і те, що громадяни цих регіонів потребують додаткового фінансування на охорону здоров'я за рахунок тих, хто забруднює повітря", - зазначив він.