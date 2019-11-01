Укртеклеком відключить проводове радіо у 4 областях
Компанія Укртелеком з 1 лютого 2020 року відключить від проводового радіо усіх абонентів Одеської, Миколаївської, Херсонської і Закарпатської областей.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
В Укртелекомі зазначають, що кількість користувачів проводового радіо в Україні скорочується, зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність безплатної альтернативи.
"В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Закарпатській областях проводовим радіо користується менше 1% населення.
Зважаючи на незначну кількість абонентів, збитковість послуги, застаріле обладнання та неможливість проведення його ремонту, прийнято рішення про припинення надання послуги у цих областях з 1 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.
"Укртелеком продовжує підтримувати мережу проводового мовлення в тих регіонах, де є користувачі. Але відсутність попиту на нові радіоточки серед населення призвело до припинення послуги з їх підключення з 1 січня 2020 року.
Існуючі абоненти послуг продовжать користуватися проводовим радіо на діючих умовах", - додали у компанії.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua