Стрімінговий сервіс Apple TV+ запустили в Україні та ще 106 країнах світу

Американська компанія Apple 1 листопада запустила стрімінговий сервіс Apple TV+ у 107 країнах, включаючи Україну.

Про це повідомляється на сайті компанії.

тримати до шести членів сім'ї. Apple TV+ - сервіс підписки з повністю оригінальним контентом за ціною 4,99 долара на місяць. Доступ можуть о

Зазначається, що стрімінговий сервіс доступний в додатку Apple TV на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac та інших платформах, а також на сайті tv.apple.com. Додаток Apple TV можна знайти на деяких моделях телевізорів Samsung Smart TV.

Серіали виходять англійською мовою. Доступні озвучки французькою, німецькою, італійською, японською, португальською, іспанською та деякими іншими мовами. Також можна включити субтитри, які, зокрема, доступні українською та російською мовами.

Поки на платформі представлені дев’ять телешоу, в тому числі серіали "Ранкове шоу" з Різ Уізерспун, Дженніфер Еністон і Стівом Кареллом, "Бачити" з Джейсоном Момоа, "Заради всього людства", "Дікінсон" та інші.

Економічна правда