Попит на нові легкові авто у жовтні виріс на чверть

У жовтні українці купили і зареєстрували майже 9 тисяч нових легкових авто - у порівнянні з минулим роком жовтневий ринок виріс майже на чверть.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Зазначається, що у жовтні найпопулярнішою маркою на ринку легкових авто стала Renault (1834 авто). Свій результат річної давності французька марка покращила у 2,3 рази.

На другому місці - Toyota, автомобілі якої у жовтні обрали 1233 водії. Попит на легкові авто японської марки збільшився на 37%.

Замикає топ-3 КIA (833 реєстраційних номери).

Також у першій п'ятірці - Volkswagen (604 шт.) та Skoda (537 авто).

Бестселером місяця став автомобіль Renault Logan з показником 701 реєстрація.

Всього за десять місяців 2019 року свої перші реєстраційні номери отримали 70,7 тис легкових автомобілів - це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда