УЗ скоротить половину персоналу та перестане платити дроворубам і танцюристам

У 2020 році Укрзалізниця почне скорочувати адміністративний персонал на 40-50 %, зараз УЗ зокрема, платить зарплату дроворубам, лісничим та танцюристам.



Про це заявив член правління УЗ Желько Марчек в онлайн-проєкті 12 облич стратегії Укрзалізниці.

"Укрзалізниця платить зарплату дроворубам, лісничим та танцюристам. На балансі компанії – сотні підприємств, непов'язаних із залізничними перевезеннями.

Ця радянська спадщина змушує нас сплачувати комунальні послуги й податок на землю. У той час, коли з 200 об'єктів соціальної сфери прибутковими є лише 10! Отже, активів, які не стосуються колій, рухомого складу та засобів зв'язку нам доведеться позбутися. Персонал скоротити", - заявив Желько Марчек



За словами Марчека, УЗ хоче за рахунок скорочення і продажу непрофільних активів, суттєво підняти заробітну платню виробничому персоналу.

"Для отримання та зростання прибутку Укрзалізниця потребує модернізації. Цей шлях проходили і німці, і поляки. Але маючи один з найбільших у Євразії коефіцієнт зношеності, ми на закупівлю матеріалів і послуг витрачаємо лише 9%.

Залізничні перевізники в інших країнах – 20-34%. За таких умов істотно оновити рухомий склад і модернізувати інфраструктуру просто неможливо", - заявив член правління УЗ.

Нагадаємо, 29 жовтня УЗ, Мінінфраструктури та ЄБРР підписали меморандум про підготовку компанії до до первинного публічного розміщення акцій.